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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

إطلاق أول معرض دولي دائم للتصوير الفوتوغرافي في الإمارات

السبت 13/فبراير/2021 - 02:53 م
معرض للتصوير الفوتوغرافي
معرض للتصوير الفوتوغرافي في الإمارات
وكالات
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أطلق المهرجان الدولي للتصوير "إكسبوجر"، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة بالإمارات، أول معرض دولي دائم للتصوير الفوتوغرافي في الشارقة( Gallery X).

ويكون "إكسبوجر" بذلك أول مهرجان دولي للتصوير في الإمارات ينظم معرضًا شهريًا، لأعمال كبار المصورين الإماراتيين والعرب والأجانب.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الرؤية" الإماراتية على موقعها الإلكتروني اليوم السبت، يأتي إطلاق المعرض الجديد خلال فعاليات النسخة الخامسة من المهرجان التي تقام في مركز إكسبو الشارقة، وتختتم اليوم، حيث من المقرر تنظيمه في مدرج المجاز احتفاءً بالجهود الكبيرة والأعمال الاستثنائية التي قدمتها أجيال من المصورين، والتي وفرت للعالم بأسره فرصة الوصول إلى الأخبار العاجلة، واستكشاف الطبيعة بجمالها وثورتها، والتعرف إلى الناس وعواطفهم، وتوثيق الفنون والحياة، العمارة، العلوم والطب، الموسيقى، الأدب، ومجمل ما يشكل الذاكرة البصرية.

ويحتفي المعرض الأول من نوعه بتطور فن السرد البصري عبر العصور، حيث ينظم معرضًا كل شهر، ويقدم الأعمال الإبداعية التي التقطتها عدسات مجموعة من المصورين الموهوبين الذين فازوا بالدورات السابقة من جوائز إكسبوجر العالمية ووصلوا إلى قائمتها القصيرة.

وأطلق معرض (Gallery X) في جناحه ضمن فعاليات نسخة العام الجاري من المهرجان، منتجات تجارية حصرية لدعم علامة "إكسبوجر"، شملت قمصان تي شيرت، قبعات، وأكواب القهوة، وغيرها من المنتجات المتاحة للبيع.

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