الكنيسة تخصص أحدث حلقات «كلمة اليوم» عن الحب

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "كلمة اليوم".وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" عن "الحب".وجاء ذلك تحت شعار:"لم يتكلمِ الربُّ فحسب، بل هو الكلمة..لم يحبّ الربُّ فحسب، لكنه هو الحب!..لم يَعِد الربُّ فقط، بل هو الوعد!"