مستشفى القوات المسلحة بالإسكندرية تستضيف خبيرا في جراحة القلب
السبت 13/فبراير/2021 - 02:52 م
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تستضيف مستشفى القوات المسلحة بالإسكندرية الأستاذ الدكتور وديع ديمتري خبير جراحة القلب والصدر بالمملكة المتحدة في الفترة من (19 - 23) فبراير الجاري.
وتستقبل اللجان التحضيرية بمستشفى القوات المسلحة بالإسكندرية حاليا الحالات التي ترغب في العرض على الخبير يومي الأحد والثلاثاء من كل أسبوع.
وتستقبل اللجان التحضيرية بمستشفى القوات المسلحة بالإسكندرية حاليا الحالات التي ترغب في العرض على الخبير يومي الأحد والثلاثاء من كل أسبوع.