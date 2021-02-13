«الآثار» تطلق حملة تنظيف وصيانة التماثيل بميادين المحافظات

بدأت وزارة السياحة والآثار حملة تنظيف وصيانة للتماثيل الموجودة بالميادين العامة بجميع المحافظات المصرية، بتوجيه من الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، وتحت الإشراف المباشر من الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.وجاءت هذه الحملة في إطار حرص الوزارة لإظهار تماثيل الرموز المصرية والقطع الفنية الموجودة بالميادين بالشكل اللائق والارتقاء بالمستوى الحضاري لميادين مصر.وكانت محافظة أسوان هي أولى المحافظات التي بدأت بها الحملة، حيث بدأ اليوم السبت فريق عمل متخصص من مرممي منطقة آثار أسوان بأعمال تنظيف وصيانة بعض التماثيل، وسوف ينتهي فريق العمل من أعمال صيانة وتنظيف جميع التماثيل تباعا.وتأتي هذه البادرة لدعم الحركة السياحية وإظهار الآثار المصرية بالصورة اللائقة.