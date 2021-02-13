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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«حياة كريمة» تُسدد قيمة الإيجار لأربع أسر هُدمت منازلهم بأسيوط

السبت 13/فبراير/2021 - 02:51 م
حياة كريمة
حياة كريمة
صقر محمد
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أعلنت مؤسسة حياة كريمة، أنها قامت بتلبية نداء أهالي أربع أسر تعرضت منازلهم للهدم في محافظة أسيوط في قرية أبو تيج.

وأكدت في بيان لها، اليوم، أنه قد تحرك أعضاء المؤسسة من الرصد الميداني بمحافظة أسيوط بشكل سريع لدفع قيمة الإيجار لأربعة شقق لمدة ستة أشهر كاملة في مناطق جديدة للسكن لكي يعيشوا حياة كريمة.

يأتي ذلك في إطار دور المؤسسة الشامل لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا على مختلف المستويات.

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