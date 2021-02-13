«حياة كريمة» تُسدد قيمة الإيجار لأربع أسر هُدمت منازلهم بأسيوط

أعلنت مؤسسة حياة كريمة، أنها قامت بتلبية نداء أهالي أربع أسر تعرضت منازلهم للهدم في محافظة أسيوط في قرية أبو تيج.وأكدت في بيان لها، اليوم، أنه قد تحرك أعضاء المؤسسة من الرصد الميداني بمحافظة أسيوط بشكل سريع لدفع قيمة الإيجار لأربعة شقق لمدة ستة أشهر كاملة في مناطق جديدة للسكن لكي يعيشوا حياة كريمة.يأتي ذلك في إطار دور المؤسسة الشامل لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا على مختلف المستويات.