«الأرصاد»: طقس دافئ الأحد.. واستمرار الشبورة صباحا
السبت 13/فبراير/2021 - 02:49 م
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأحد طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
وليلا، يسود طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بارد على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
أما عن الظواهر الجوية، فتنتشر الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة وارتفاع الموج فيه من 0.5 إلى 1.25 والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 21 11
الإسكندرية 20 12
وادي النطرون 21 10
طنطا 21 11
شبين الكوم 21 11
دمنهور 20 11
بلطيم 20 12
مطروح 19 10
السلوم 19 09
سيوة 19 07
بورسعيد 21 12
دمياط 20 11
الزقازيق 21 11
المنصورة 20 11
الاسماعيلية 23 10
السويس 23 11
العريش 21 09
رفح 20 09
رأس سدر 22 12
نخل 20 10
نويبع 22 16
طابا 20 11
كاترين 20 07
الطور 23 14
شرم الشيخ 26 18
الغردقة 26 15
مرسى علم 26 15
الفيوم 22 10
بنى سويف 22 10
المنيا 22 09
أسيوط 23 08
سوهاج 24 10
قنا 27 12
الأقصر 28 13
أسوان 29 14
إدفو 29 13
أبوسمبل 26 14
الوادي الجديد 25 11
شلاتين 29 17
ابو رماد 30 18
حلايب 27 18
رأس حدربة 28 19
وليلا، يسود طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بارد على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
أما عن الظواهر الجوية، فتنتشر الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة وارتفاع الموج فيه من 0.5 إلى 1.25 والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 21 11
الإسكندرية 20 12
وادي النطرون 21 10
طنطا 21 11
شبين الكوم 21 11
دمنهور 20 11
بلطيم 20 12
مطروح 19 10
السلوم 19 09
سيوة 19 07
بورسعيد 21 12
دمياط 20 11
الزقازيق 21 11
المنصورة 20 11
الاسماعيلية 23 10
السويس 23 11
العريش 21 09
رفح 20 09
رأس سدر 22 12
نخل 20 10
نويبع 22 16
طابا 20 11
كاترين 20 07
الطور 23 14
شرم الشيخ 26 18
الغردقة 26 15
مرسى علم 26 15
الفيوم 22 10
بنى سويف 22 10
المنيا 22 09
أسيوط 23 08
سوهاج 24 10
قنا 27 12
الأقصر 28 13
أسوان 29 14
إدفو 29 13
أبوسمبل 26 14
الوادي الجديد 25 11
شلاتين 29 17
ابو رماد 30 18
حلايب 27 18
رأس حدربة 28 19