البابا فرنسيس: في مسيرة الصوم الأربعيني نتذكر السيد المسيح

أطلق البابا فرنسيس الاول، بابا الفاتيكان رسالته الخاصة بالصوم الكبير، وقال فيها:"في اتّباعنا مسيرة الصوم، التي تقودنا نحو احتفالات الفصح، نتذكّر الذي "وضَعَ نَفْسَه وأَطاعَ حَتَّى المَوت مَوتِ الصَّليب" (في 2، 8)".واضاف:" في زمن التوبة هذا نجدّد إيماننا، ونستمدّ "ماء الرجاء الحيّ" ونقبل بقلب منفتح محبّةَ الله التي تجعل منّا إخوة وأخوات في المسيح. سوف نجدّد وعودَ معموديّتنا ليلةَ الفصح حتى نولَد من جديد رجالًا ونساءً جددًا بفضل عمل الروح القدس. لكن مسيرة الصوم الأربعيني كما والمسيرة المسيحيّة بأكملها هي سلفًا في ضوء القيامة التي تُلهِم مشاعرَ ومواقف وخيارات الذين يريدون اتّباع المسيح".