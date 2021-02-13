مصر للطيران تسير 50 رحلة جوية بمطار القاهرة غدا

تسير مصرللطيران غدًا الأحد، بمطار القاهرة الدولي، 50 رحلة جوية بمعدل 35 رحلة دولية إلى كل من ندچمينا، كازابلانكا، لاجوس، ابوچا، الدوحة، أبوظبي، لندن، باريس، موسكو، اسطنبول، ميلانو، أمستردام، كوبنهاجن، دبي، روما، عمان، الخرطوم، بيروت، الشارقة، عنتيبي، أديس أبابا، و12 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم، و3 رحلات شحن جوى، تنقل جميعها أكثر من 3971 راكب.وتلتزم الشركة الوطنية للطيران بتطبيق كافة الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية بجميع رحلاتها الجوية الدولية والتجارية والداخلية لضمان سلامة العاملين والمسافرين وأطقم الطائرات وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي ومنظمة الصحة العالمية.