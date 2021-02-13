جامعة سوهاج تستعرض مشاركتها في القضاء على قوائم الانتظار

أعلنت جامعة سوهاج برئاسة الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة في بيان تم نشره على الصفحة الرسمية لمركزها الإعلامي، عن عدد العمليات الجراحية التي نفذتها المستشفي الجامعي في اطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على قوائم الانتظار، والذي بلغ2677 عملية جراحية دقيقة بتكلفة إجمالية 45 مليون جنيه تقريبا.وفي خلال السطور القادمة يستعرض المركز الإعلامي عدد العمليات، وتكلفتها في كل تخصص على حدة، إضافة إلى التكلفة الاجمالية للمرحلتين الاولى والثانية من تنفيذ تلك المبادرة.*أولا المرحلة الأولى* بدأت في الاول من اغسطس 2018م وحتي 31 ديسمبر من نفس العام.تم اجراء 403 تدخلات جراحية دقيقة بتكلفة 11 مليون و400 الف جنيه، موزعة كالآتي:-1-قسطرة القلب: عدد 344 بتكلفة 5 مليون جنيه2-زراعة القوقعة: عدد 43 عملية بتكلفة 5 مليون و600 الف جنيه3-قلب مفتوح: 16 عملية بتكلفة 800 الف جنيه*ثانيا: المرحلة الثانية:* من الأول من يناير 2019م حتي 31 يناير 2021م.تم إجراء 2274 عملية جراحية بتكلفة 33 مليون و550 الف جنيه، موزعة كالآتي:-1-جراحة عيون: عدد 986 عملية جراحية بتكلفة 4 مليون جنيه.2-قسطرة قلبية: عدد 924 قسطرة قلب بتكلفة 10 مليون جنيه.3-جراحة مخ واعصاب: 133 عملية بتكلفة حوالي مليون و300 الف جنيه.4-زراعة قوقعة: عدد 99 عملية بتكلفة 13 مليون جنيه.5-قلب مفتوح: عدد 66 عملية بتكلفة 3 مليون و300 الف جنيه.6-عظام: عدد 48 عملية باجمالي تكلفة مليون و٧٠٠ الف جنيه.7-جراحة اورام: عدد 16 عملية باجمال بتكلفة 150 الف جنيه.8-زراعة كلي: عدد 2 عملية بتكلفة 100 الف جنيه.