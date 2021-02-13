ضبط 60 كيلو لحم منتهى الصلاحية في حملات تموينية بالشرقية

قالت فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية إن إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة أحمد إبراهيم مدير الإدارة شنت حملة تموينية علي ثلاجات حفظ اللحوم بنطاق المدينةو قد أسفرت الحملة عن تحرير محضر جنح ضد أحد أصحاب الثلاجات الكبرى بالمدينة لحيازته لحم برازيلي منتهية الصلاحية وتم التحفظ على ٤ كرتونه لحم برازيلي زنه الواحده ١٥ كيلو بإجمالي ٦٠ كيلو لحم برازيلي منتهية الصلاحية على ذمة المحضر، تحرير ٣ محاضر جنح ادط ضد أصحاب انشطه تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار بالأنشطة التجارية طبقًا للقرار ٣٣٠ لسنه ٢٠١٧.