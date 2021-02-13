ضبط 60 كيلو لحم منتهى الصلاحية في حملات تموينية بالشرقية
السبت 13/فبراير/2021 - 02:48 م
سارة الوردانىطباعة
قالت فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية إن إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة أحمد إبراهيم مدير الإدارة شنت حملة تموينية علي ثلاجات حفظ اللحوم بنطاق المدينة
و قد أسفرت الحملة عن تحرير محضر جنح ضد أحد أصحاب الثلاجات الكبرى بالمدينة لحيازته لحم برازيلي منتهية الصلاحية وتم التحفظ على ٤ كرتونه لحم برازيلي زنه الواحده ١٥ كيلو بإجمالي ٦٠ كيلو لحم برازيلي منتهية الصلاحية على ذمة المحضر، تحرير ٣ محاضر جنح ادط ضد أصحاب انشطه تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار بالأنشطة التجارية طبقًا للقرار ٣٣٠ لسنه ٢٠١٧.
و قد أسفرت الحملة عن تحرير محضر جنح ضد أحد أصحاب الثلاجات الكبرى بالمدينة لحيازته لحم برازيلي منتهية الصلاحية وتم التحفظ على ٤ كرتونه لحم برازيلي زنه الواحده ١٥ كيلو بإجمالي ٦٠ كيلو لحم برازيلي منتهية الصلاحية على ذمة المحضر، تحرير ٣ محاضر جنح ادط ضد أصحاب انشطه تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار بالأنشطة التجارية طبقًا للقرار ٣٣٠ لسنه ٢٠١٧.