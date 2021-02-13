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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

شركات قطاع الأعمال: تراجع التضخم شهادة نجاح للدولة في مواجهة آثار كورونا

السبت 13/فبراير/2021 - 02:48 م
الدكتور محمد شعير
الدكتور محمد شعير
أسامة الشندويلي
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أشاد رؤساء شركات قطاع الأعمال بتراجع التضخم نتيجة مجهودات الدولة في مواجهة الآثار السلبية لكورنا، مؤكدين أن التراجع يمثل رسالة إيجابية لدعم وتنمية الاقتصاد المحلي.

وكشف الدكتور محمد شعير العضو المنتدب السابق للشؤن التجارية بشركة النصر للتصدير والاستيراد، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري أن تراجع التضخم في ظل أزمة كورونا يعد ثمار للمبادرات التي أطلقتها الدولة المصرية لمواجهة الآثار السلبية لكورنا.

وأضاف شعير في تصريحات لـ"الدستور" أن تراجع التضخم يكشف نجاح الحكومة في دعم الاقتصاد المحلي في وقت يمرالعالم فيه ويعاني اقتصاديا من الآثار السلبية لفيروس كورونا، كما يؤكد حرص القطاع الخاص على التعاون مع الحكومة في خفض الأسعار في ظل أزمة كورونا.

فيما قال المهندس محمدس حسنين رضوان رئيس شركة المحاريث والهندسة احدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الكمياوية أن تراجع التضخم يساهم يوضح حرص الدولة علي دعم الاقتصاد حيث ظهر ذلك من خلال المبادارات العظيمة التي أطلقتها الدولة المصرية لمواجهة الآثار السلبية لكورنا، مضيفا أن التراجع سيعمل علي تنشيط السوق المحلي والمبيعات خلال الفترة القادمة حيث يمثل ذلك رسائل ايجابية هامة للمستهلك.

وأشار إلى أن الحكومة قدمت نموذجا رائعا في التعامل مع الآثار السلبية لكورنا على الاقتصاد المحلي، مؤكدا أن الاقتصاد المحلي لم يتأثر كثيرا بالآثار السلبية لكورنا نتيجة جهود الدولة في مواجهة هذه الآثار.

فيما قال المهندس ابراهيم المناسترلي المصفي العام لشركة القومية للأسمنت، أن تراجع التضخم يعد مؤشر هام للاقتصاد المحلي، وسيجشع الاستثمار المحلي والأجنبي كونه عامل مهم في انتعاش المبيعات خلال الفترة القادمة.

وأوضح أن تراجع التضخم يدل على حرص الدولة المصرية على دعم وتنمية الاقتصاد المحلي في ظل الأزمة العالمية التي يعاني منها العالم بسبب كورونا.

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