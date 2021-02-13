السعودية تسجل 337 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل 337 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»؛ ليصبح إجمالي عدد الإصابات في المملكة 372 ألفًا و410 حالة منذ بداية الجائحة.وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم، أنه تم تسجيل 356 حالة شفاء جديدة، ليصبح إجمالي عدد المتعافين في المملكة 363 ألفًا و303 حالة.كما سجلت المملكة العربية السعودية 4 حالات وفاة جديدة، ليصبح إجمالي عدد الوفيات 6.428 حالة منذ بداية الجائحة.