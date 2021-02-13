«الكاثوليكية»: البشر يتأرجحون بين الشكر والشك

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "أقوال مضيئة".وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" عن "الشك".وقالت الحلقة الأحدث:"في حياة كل واحد مننا، يستولى علينا الشك ونحت في اغلب الاحيان لا ندري به، ويقود كلامنا وافعالنا ونحن لا نعي عمله فينا ومن اين ياتي والى اين ياخذنا".وأضافت:"نريد ان نحيا في الفرح والنور اللذان يفيضان عيلنا بالشكر ولكن لانعرف السبيل الى ذلك".وتابعت: "كثيرا ما نسعى لنتحر من قطبين اولهما التحرر من الشك والاخر هما التوجه بالشكر الى الله".