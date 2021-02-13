74 وفاة و7120 إصابة بكورونا في إيران

أعلنت إيران اليوم السبت، تسجيل 74 حالة وفاة و7120 إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) خلال الساعات ال 24 الماضية.وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري في تصريح صحفي إن إجمالي عدد الوفيات في البلاد ارتفع إلى 58883 حالة فيما ارتفع العدد الإجمالي للاصابات إلى 1510873 حالة.وأضافت المتحدثة أنه في المقابل بلغت حالات الشفاء 1291726 حالة في عموم البلاد.وتعيش إيران منذ فترة الموجة الثالثة من تفشي فيروس (كورنا المستجد - كوفيد 19) مع تصاعد عدد الإصابات والوفيات اليومية جراء الفيروس.