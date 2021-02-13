7 مشكلات يمكن أن تسببها القهوة في هذه الحالة

1- قد تشعر بالنعاس



2- قد يفقد جسمك المعادن الأساسية بسرعة أكبر



3- قد يزعج معدتك



4-قد يؤدي إلى زيادة الوزن



5- يمكن أن يؤدي إلى تفاقم القلق



6- يمكن أن يجف بشرتك



7- قد يرفع مستوى السكر في الدم



يعتاد العديد من الأشخاص تناول القهوة في الصباح "على معدة فارغة"، ولكن اكتشفت مجموعة من الباحثين من جامعة نيفادا-رينو أنه يمكن استخدام القهوة المطحونة كديزل حيوي، ومن المحتمل جدًا في المستقبل القريب، أن تنبعث رائحة دخان سيارتك مثل فنجان الكابتشينو الطازج، حيث أن فنجان القهوة الأول الذي يغذي معظمنا في الصباح قد لا يكون أفضل طريقة لبدء يومك.وفقًا لموقع brightside يعتقد الأطباء أن أفضل وقت للاستمتاع بكوب قهوة هو من منتصف إلى أواخر الصباح، بين الساعة 9:30 صباحًا، و11:30 صباحًا.فتناول القهوة على معدة فارغة قد يسبب ما يلي:-القهوة هي مشروب إيقاظ للكثيرين منا، لكن تناولها بمجرد الخروج من السرير قد يكون له تأثير معاكس، يضاعف الكافيين من مستويات هرمونات التوتر وقد يؤدي إلى مشاكل في النوم مما يؤدي إلى التعب، إذا بدأت يومك بكوب من الكابتشينو مع السكر، فقد تشعر بالنعاس مرة أخرى بعد فترة قصيرة من الزمن، يحدث هذا لأن الجسم ينتج الأنسولين لتعويض السكر، مما يتسبب في انخفاض مستويات الجلوكوز في الدم، مما يؤدي إلى نقص الطاقة والقلق.قد يؤدي تناول جرعتك المعتادة من القهوة في الصباح الباكر إلى فقدان العديد من الفيتامينات والمعادن الأساسية، يمكن أن يعطل امتصاص الحديد، والمغنيسيوم، وفيتامينات ب الحيوية لجهازنا العصبي، يمكن للكثير من الكافيين أيضًا أن يرشح الكالسيوم من عظامك، مما يجعلها ضعيفة وهشة.بينما سيساعدك مشروبك المفضل على الاستيقاظ في الصباح، فقد يمنحك أيضًا الرغبة في استخدام الحمام كثيرًا، في الواقع، تعمل القهوة على تنشيط نظامنا العصبي، مما يؤثر بدوره على القولون وقد يسبب الإسهال.على الرغم من أن القهوة السوداء قد تساعدك على حرق الدهون، إلا أنها قد تزعج أنماط نومك الصحية، عندما لا تحصل على قسط كافٍ من النوم، فإنك تميل إلى الشعور بالجوع ورغبة أكبر في تناول الوجبات الخفيفة الحلوة.عندما تستيقظ في الصباح، عادة ما تكون مستويات هرمونات التوتر لديك في أعلى مستوياتها، نظرًا لأن الكافيين منبه، فإنه يمنح جسمك تأثيرًا متوترًا ويمكن أن يؤدي إلى نوبات القلق لدى بعض الأشخاص.نظرًا لأن القهوة تجعلك تستخدم الحمام كثيرًا، فإنها تجفف جسمك، عندما تصاب بالجفاف، يصعب على السموم أن تخرج من الجسم عبر جلدك، وهذا بدوره يجفف الجلد ويجعله أكثر عرضة لمشاكل مختلفة، مثل التجاعيد المبكرة.يجعل فنجان القهوة الصباحي من الصعب على خلاياك تنظيم نسبة السكر في الدم مما قد يؤدي إلى أمراض مختلفة، ارتفاع نسبة السكر في الدم، بدوره، يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن وزيادة خطر الإصابة بالتهابات الجلد.