سر ارتباط اللون الأحمر بعيد الحب

دائمًا يرتبط اللون الأحمر بعيد الحب، ومن المنتظر أن يحتفل المصريون غدًا الاحد الموافق 14 فبراير بعيد الحب، فى هذا السياق ترصد الدستور أسباب ربط اللون الأحمر بعيد الحب.يري البعض أن اللون الأحمر يرمز إلى دم شهداء الحب وخاصة القديس «فالنتين» الذي أفنى حياته من أجل ذلك، كما أن الحب ارتبط باللون الأحمر كرمز للعشق والرومانسية، إذ يعبر عن العواطف والمشاعر كما أنه يرمز إلى الدم الذي فيه الحياة، وهو من بين الألوان جميعًا المثير الذي يلفت انتباه الجميع ويحوز إعجاب الكثير.وعن القديس فالنتين، فهو كان يزوج العشاق المسيحيين لأن المسيحية كانت ممنوعة في الإمبراطورية الرومانية وكان يعاقب كل من يمارس أحد أسرار الكنيسة؛ وبسبب ذلك اعتقلته السلطات الرومانية وحكمت عليه بالإعدام، فاشتهر منذ ذلك الوقت بأنه شهيد الحب والعشاق لأنه ضحى بحياته لأجل سر الزواج.