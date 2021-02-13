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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ظهور حالات إصابة جديدة بسلالة كورونا الجنوب إفريقية في ألمانيا

السبت 13/فبراير/2021 - 02:41 م
كورونا
كورونا
وكالات
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واصلت سلالة فيروس كورونا الجنوب إفريقية انتشارها في منطقة لاندسبرج آم لش بولاية بافاريا، جنوبي ألمانيا.

وأعلن المكتب المحلي في المنطقة أن المكتب البافاري للصحة والأمن الغذائي أكد اكتشاف خمس إصابات جديدة بسلالة "سارس كوفيد2- " المعروفة باسم (بي351.1.)، وبذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات بهذه السلالة إلى 18 حالة.

كما تم الإعلان عن حدوث ثلاث إصابات جديدة بالسلالة الإنجليزية للفيروس ليرتفع عدد الإصابات بهذا النوع إلى ست حالات.

وحدثت حالات الإصابات الجديدة المؤكدة بالسلالة الجنوب إفريقية في نزل مشترك ودار للمسنين، وأضاف المكتب أن سكان النزل المشترك خرجوا جميعا من الحجر في الوقت الراهن، فيما سينتهي الحجر بالنسبة لنزلاء وعمال الدار بعد غد الاثنين شريطة المسحة السلبية لاختبار فيروس كورونا وعدم وجود
أعراض للإصابة.

وأضاف المكتب أن حالات الإصابة الجديدة بالسلالة الإنجليزية وقعت " في محيط شركة كبيرة".

وأكد متحدث أن المكتب الصحي في لاندسبرج متفائل بنجاحه في قطع كل سلاسل العدوى بالطفرات التي تم اكتشافها حتى الآن بشكل يجعل من غير المتوقع من منظور اليوم وقوع حالات عدوى أخرى جراء الإصابات التي وقعت أخيرا".

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