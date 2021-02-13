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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رئيس «تضامن النواب» يشارك في إطلاق «اتحضر للأخضر» بالغربية

السبت 13/فبراير/2021 - 02:41 م
الدكتور عبد الهادى
الدكتور عبد الهادى القصبي
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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شارك رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، الدكتور عبد الهادى القصبي، اليوم، في إطلاق حملة "اتحضر للأخضر" بحضور كل من السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية بقرية "صفط تراب" بالغربية.

وأكد رئيس لجنة تضامن النواب، أن تطوير الريف المصري يمثل طوق النجاة لهم ونقلة نوعية وحلم طال انتظاره لسنوات طويلة، كما أنه يعكس اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهالي القرى، وتأتي في إطار تنسيق وتضافر الجهود بين المبادرات الوطنية، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بتطوير الريف المصري ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وتنفيذا لمبادرة "أصلك الطيب"، والتي تهدف لمشاركة المصريين بالخارج في تطوير قراهم.

الجدير بالذكر أن الزيارة استهدفت تكامل الجهود التنفيذية من الوزارات والمحافظة ونواب البرلمان ودمج جهود المصريين في الخارج في تطوير القرى المصرية استجابة لتكليف الرئيس بالنزول للقرى الأكثر احتياجا والاطلاع على طلبات المواطنين، ونشر مفهوم الاستدامة البيئية بها، إذ اختيرت قرية صفط تراب، التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، من قبل وزارة البيئة لتكون بداية لنموذج القرية المصرية المتوافقة بيئيا.

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