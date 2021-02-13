الكاثوليكية تحيي ذكرى القديستان فوسكا وماورا.. فمن هما؟

احتفلت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، اليوم السبت، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، بذكرى عيد القديستان فوسكا وماورا البتولتان الشهيدتان.قال الأب وليم عبدالمسيح سعيد الفرنسيسكاني، في بيان اليوم، إنه ولدت فوسكا فى عائلة وثنية فى النصف الأول من القرن الثالث الميلادي، بمدينة رافينا بإيطاليا، علمهما كاهن المدينة ويدعى إيرمولاوس حقائق الإيمان المسيحي. فتم تعميدهما. وبمجرد أن علم والدها ثأر ورفض إيمانهما، فحاول مرارًا أن يثنيهما عن قصدهما فلم ينجح. وتعرضا للتعذيب، وقتلا بضربة سيف يوم 13 فبراير وتم إلقاء جثتهما فى البحر، وبعد ذلك نقل جثمانهما رجل مسيحي يدعى فيتال إلى جزيرة تورسيلو بصقلية، حيث أقيمت كنيسة تكريمًا للشهيدتان.