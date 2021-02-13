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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

أمين عام مساعد التجمع: الحزب مستعد لخوض انتخابات المحليات بكل المحافظات

السبت 13/فبراير/2021 - 02:39 م
جريدة الدستور
سيد علي
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قال عبد الناصر قنديل، الأمين العام المساعد لحزب التجمع، إن الحزب يترقب عملية إصدار قانون الإدارة المحلية، مشيرا إلى أن الهيئة البرلمانية للتجمع ناقشت فكرة طرح قانون خاص، ولكن حتى لا يلتبس المشهد، ينتظر الحزب تقديم الحكومة لمشروعها، ويقوم الحزب بطرح تعديلاته الجوهرية دون إرباك المشهد بعدد أكبر بمشروعات القوانين.

وأضاف قنديل لـ«الدستور»، أن التجمع طلب من أمانات المحافظات مع بدء الدورة البرلمانية الحالية بخطاب رسمى من كافة المحافظات، الزملاء الراغبين فى الترشح لمستويات الإدارة المحلية، مضيفا أن حزب التجمع عمم استمارة لجمع البيانات والمعلومات، بناء عليها قام قسم المعلومات والبنات فى الحزب بفهرسة البيانات وتقسيمها حسب مستويات الإدارة المحلية.

وأشار الأمين العام المساعد، إلى أن حزب التجمع اتخذ قرار بإعداد دليل مرجعى لتدريب وبناء قدرات أعضاءه على قضايا الإدارة المحلية والانتخابات المحلية، مشيرا إلى أن هذا الدليل حاليا فى الخطوات النهائية والذي سيستخدم لتدريب كافة كوادر التجمع، لافتا إلى أن التجمع يرحب أيضا بأن يستفيد باقى القوى السياسية بهذا الدليل وتستطيع أن تستخدمه في تدريب كوادرها، وإذا احتاجت هذه القوى إلى تعاون مع الهيئة الحزبية المنوط بها تنفيذ هذه الدورات لا مانع من ذلك.

ولفت قنديل إلى أن حزب التجمع بدأ فى وضع جدول للتدريبات في أمانات المحافظات وبدأ فى طلب إذا كانت سيتم هذه التدريبات "أونلاين" أو تدريبات حية مع مراعات الاشتراطات الصحية المطلوبة، لافتا إلى أنه من بداية شهر مارس القادم سيقوم التجمع في وضع المحتوى المعرفى وتدريب كوادر على كيفية إدارة الحملات الانتخابية فى المحليات ورفع كفالتهم باختصاصات وأدوار الإدارة المحلية المختلفة.

وأكد قنديل، أن حزب التجمع مستعد لخوض العملية الانتخابية فى كافة المحافظات المختلفة، مؤكدا أن قرار التجمع بخوض الانتخابات مرهون بفكرة التحاور مع شركائهم الذين خاضوا معهم الانتخابات السابقة في النواب والشيوخ، ومن المتوقع أن يتم ذلك من خلال قائمة مشتركة، خصوصا أن الخبرتين السابقين كانوا جيدين بالنسبة لحزب التجمع، أو أن كل قوى سياسية ستخوض الانتخابات بمفردها.

وتابع: "أعتقد أنه وفقا للضوابط والمحددات الدستورية شديدة الصعوبة التى تشترطها فى الترشيح سيذهب التجمع إلى قائمة مشتركة سيخوضها مع عدد من الشركاء وفقا الضوابط التى أعلنها التجمع سابقا، وهى أنه لن يتشارك مع تنظيمات فاسدة أو مع خصوم شاركوا فى استحلال دماء المصريين".

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