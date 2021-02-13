حركة سيامات جديدة بكنيسة الكاثوليك بالأقصر على يد الأنبا إبراهيم إسحق

قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن الكنيسة القبطية الكاثوليكية بصدد حركة سيامات جديدة، على يد الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكنيسة في مصر.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه من المقرر أن يُتمم الأنبا إبراهيم طقس سيامة الأب يوسف اقلاديوس والأب اثناسيوس حنين في رتبة القمصية.كما أنه يمنح الأب إبراهيم إسحق، رتبة الكهنوت "القسيسية" للشماس هاني معطي الذي يحمل بذلك اسم "الأب يوحنا معطي"، بينما تُنمح درجة الاغنسطسية وهي ثاني درجات الشماسية للشماس أشرف فاروق.يأتي ذلك في إطار زيارة الأنبا إبراهيم إسحق الرعوية إلى كنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل للأقباط الكاثوليك بمنطقة الصياغ بالأقصر.