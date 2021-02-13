نشاط في حركة الملاحة بميناء الإسكندرية

شهدت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، نشاطًا ملحوظًا في الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع خلال الثمانية والأربعون ساعة الماضية، بلغ إجمالي البضائع المتداولة صادر ووارد بمينائي الإسكندرية والدخيلة 225،255 طن، وبلغت أعداد الحاويات المتداولة صادر ووارد 3،988 حاوية مكافئة كما تم دخول وخروج عدد 13،534 شاحنة عبر بوابات مينائي الإسكندرية والدخيلة.كما بلغت إجمالي عدد السفن التي تباشر عمليات الشحن والتفريغ خلال الثماني وأربعين ساعة الماضية 59 سفينة، ومن المتوقع استمرار ذلك النشاط في كل من الحركة الملاحية وحركة التداول بشكل ملحوظ خلال الساعات القادمة.وشدد الربان طارق شاهين، رئيس مجلس الإدارة، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كرونا وكذا التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.