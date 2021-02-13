رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

فاتورة التليفون الأرضي من المصرية للاتصالات بالاسم ورقم الهاتف

السبت 13/فبراير/2021 - 03:23 م
التليفون الأرضي
التليفون الأرضي
أسماء منصور
طباعة
يسعي الكثير من المواطنين المصريين في هذا التوقيت معرفة فاتورة التليفون الأرضي من المصرية للاتصالات بالاسم ورقم الهاتف، لذلك نعرض لكم في هذا التقرير كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من المصرية للاتصالات بالاسم ورقم الهاتف.

وذلك بعد إصدار الفاتورة الربع سنوية يوم 15 يناير الجاري لتفادي دفع الغرامة المالية المتخلفين عن البحث عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالاسم ورقم التليفون من أجل دفع قيمة الفاتورة.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالاسم والرقم من موقع المصرية للاتصالات.

وتم إتاحة الإستعلام لعملاء الشركة المصرية للاتصالات we الكترونيا خاصة في فترة أزمة وباء كورونا التي تمر بها البلاد.

فاتورة التليفون الأرضي من المصرية للاتصالات بالاسم ورقم الهاتف


خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

تسجيل الدخول عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات من خلال هذا الرابط ( من هنا)

_ثم كتابة اسم المشترك
بعدها كتابة رقم الهاتف الأرضي المراد الاستعلام عن فاتوره مسبوقا بكود المحافظة

_ثم الضغط على كلمة الاستعلام
سيظهر للمستعلم قيمة الفاتورة الربع سنوية

وهناك طريقة أخري لمعرفة قيمة الفاتورة من خلال الاتصال على رقم ضدليل التليفونات 19777 من التليفون الأرضى لمعرفة قيمة الفاتورة من خلال ادخال رقم التليفون المراد الاستعلام عنه.

يذكر أن المصرية للاتصالات WE تقدم ثلاث باقات لخدمة التليفون الأرضي وهي أرضي 20 و35 و65، ويمكن سداد الفاتورة إما شهريًا أو ربع سنويًا، ويجدر بالمواطنين دفع الفاتورة تفاديا لدفع الغرامة المالية التي تفرضها الشركة على المتخلفين عن الدفع خلال مواعيد المهلة المحددة من قبل الشركة وقيمتها 10 جنيه كحد أدنى و1.5 % من إجمالي قيمة الفاتورة الربع سنوية كحد أقصى حتى لا يتم تحويل الخط إلى استقبال فقط ثم القطع النهائي للحرارة.

يهمك أيضًا |

كيفية دفع اشتراك النت اونلاين من شركة WE

ومن المقرر سداد الفواتير التى أصدرتها الشركة يوم 15 يناير الماضي قبل يوم 14 فبراير 2021 وهو الموعد الذي الشركة باعتباره آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الارضى وتقوم الشركة بعده بتحويل الخط إلى نظام الاستقبال فقط منومنع العميل غير المسدد للفاتورة من إجراء المكالمات.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

وفاة القاص الكبير محمد حافظ رجب عن عمر يناهز 86 عاما

حقيقة إعلانات تنظيم برامج «عمرة رمضان»

التحقيق فى فيديو انتحار جنات فتاة «التيك توك» بتناول عقاقير طبية

السيسى يوجه بالاستمرار في تطوير برامج تأهيل الأئمة والواعظات

الصور

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتابع أعمال تغطية ترعة بني فيز

image description

أشرف صبحي: رياضات الشارع تستوعب مواهب الشباب (صور)

image description

جولة ميدانية لمحافظ أسيوط بمركز أبنوب

image description

خطة لرفع وتطوير مكاتب بريد أسيوط ضمن مبادرة «حياة كريمة»

image description

وجبات معلبة.. خطة جامعة أسيوط لمواجهة كورونا بالمدن الجامعية

الأكثر قراءة

أزمة بين أحمد فتحي وبيراميدز بسبب "كهربا"

سعر الدواجن اليوم السبت 13-2-2021

لجنة برلمانية تناقش غلق المواقع الإباحية غدًا

رئيس الوزراء يتفقد مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون

إنفوجراف

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

إطلاق أول معرض دولي دائم للتصوير الفوتوغرافي في الإمارات

اكتشاف أطلال ورشة لصناعة الملح عمرها ألف عام شمالي الصين

أمريكى يورث كلبته 5 ملايين دولار

ميسى يتبرع بحذائه التاريخى الذى حطم به رقم الأسطورة بيليه

أيام زمان

عارفة عبد الرسول.. حكاية فنانة تخلق شخصياتها من جعبة الحكايات

زمن محمود الخطيب.. اعترافات «بيبو»: أنا صنيعة الجمهور

ماذا قال عبدالسلام النابلسي عن صديق العمر فريد الأطرش؟

كمال الطويل يكشف حقيقة توزيع النشيد الوطني: عبدالوهاب لم يوزع لحن في حياته

مقالات الرأي
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «5»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ نصرالدين طوبار.. العازف على أوتار القلوب «1-3»
ماجد حبته
الصين تعامل BBC بالمثل
د.كريمة الحفناوى
لماذا نُغلق بابًا من أبواب التنوير؟
المزيد

الثقافة

«العالمي للتسامح والسلام» يصدر كتابه الأول

للمرة الأولى.. إطلاق فعاليات «حكاوي تروس» لدعم المُلهمين

حمود الحجري يسبر «أغوار القصيدة الشعبية العمانية» في كتاب جديد

«هيئة الكتاب» تنشر الأعمال غير المنشورة لمحمد حافظ رجب