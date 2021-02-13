

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالاسم والرقم من موقع المصرية للاتصالات.



وتم إتاحة الإستعلام لعملاء الشركة المصرية للاتصالات we الكترونيا خاصة في فترة أزمة وباء كورونا التي تمر بها البلاد.

فاتورة التليفون الأرضي من المصرية للاتصالات بالاسم ورقم الهاتف

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي



تسجيل الدخول عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات من خلال هذا الرابط (



_ثم كتابة اسم المشترك

بعدها كتابة رقم الهاتف الأرضي المراد الاستعلام عن فاتوره مسبوقا بكود المحافظة



_ثم الضغط على كلمة الاستعلام

سيظهر للمستعلم قيمة الفاتورة الربع سنوية



وهناك طريقة أخري لمعرفة قيمة الفاتورة من خلال الاتصال على رقم ضدليل التليفونات 19777 من التليفون الأرضى لمعرفة قيمة الفاتورة من خلال ادخال رقم التليفون المراد الاستعلام عنه.



يذكر أن المصرية للاتصالات WE تقدم ثلاث باقات لخدمة التليفون الأرضي وهي أرضي 20 و35 و65، ويمكن سداد الفاتورة إما شهريًا أو ربع سنويًا، ويجدر بالمواطنين دفع الفاتورة تفاديا لدفع الغرامة المالية التي تفرضها الشركة على المتخلفين عن الدفع خلال مواعيد المهلة المحددة من قبل الشركة وقيمتها 10 جنيه كحد أدنى و1.5 % من إجمالي قيمة الفاتورة الربع سنوية كحد أقصى حتى لا يتم تحويل الخط إلى استقبال فقط ثم القطع النهائي للحرارة.

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ومن المقرر سداد الفواتير التى أصدرتها الشركة يوم 15 يناير الماضي قبل يوم 14 فبراير 2021 وهو الموعد الذي الشركة باعتباره آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الارضى وتقوم الشركة بعده بتحويل الخط إلى نظام الاستقبال فقط منومنع العميل غير المسدد للفاتورة من إجراء المكالمات.

ومن المقرر سداد الفواتير التى أصدرتها الشركة يوم 15 يناير الماضي قبل يوم 14 فبراير 2021 وهو الموعد الذي الشركة باعتباره آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الارضى وتقوم الشركة بعده بتحويل الخط إلى نظام الاستقبال فقط منومنع العميل غير المسدد للفاتورة من إجراء المكالمات. وتم إتاحة الإستعلام لعملاء الشركة المصرية للاتصالات we الكترونيا خاصة في فترة أزمة وباء كورونا التي تمر بها البلاد.تسجيل الدخول عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات من خلال هذا الرابط ( من هنا _ثم كتابة اسم المشتركبعدها كتابة رقم الهاتف الأرضي المراد الاستعلام عن فاتوره مسبوقا بكود المحافظة_ثم الضغط على كلمة الاستعلامسيظهر للمستعلم قيمة الفاتورة الربع سنويةوهناك طريقة أخري لمعرفة قيمة الفاتورة من خلال الاتصال على رقم ضدليل التليفونات 19777 من التليفون الأرضى لمعرفة قيمة الفاتورة من خلال ادخال رقم التليفون المراد الاستعلام عنه.يذكر أن المصرية للاتصالات WE تقدم ثلاث باقات لخدمة التليفون الأرضي وهي أرضي 20 و35 و65، ويمكن سداد الفاتورة إما شهريًا أو ربع سنويًا، ويجدر بالمواطنين دفع الفاتورة تفاديا لدفع الغرامة المالية التي تفرضها الشركة على المتخلفين عن الدفع خلال مواعيد المهلة المحددة من قبل الشركة وقيمتها 10 جنيه كحد أدنى و1.5 % من إجمالي قيمة الفاتورة الربع سنوية كحد أقصى حتى لا يتم تحويل الخط إلى استقبال فقط ثم القطع النهائي للحرارة.

يسعي الكثير من المواطنين المصريين في هذا التوقيت معرفة فاتورة التليفون الأرضي من المصرية للاتصالات بالاسم ورقم الهاتف، لذلك نعرض لكم في هذا التقرير كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من المصرية للاتصالات بالاسم ورقم الهاتف.وذلك بعد إصدار الفاتورة الربع سنوية يوم 15 يناير الجاري لتفادي دفع الغرامة المالية المتخلفين عن البحث عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالاسم ورقم التليفون من أجل دفع قيمة الفاتورة.