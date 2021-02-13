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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسوان يتفقد المشروع السويسري لزيادة تدفقات مياه الشرب (صور)

السبت 13/فبراير/2021 - 02:31 م
اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية
أسوان_إسراء توفيق
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تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المشروع السويسرى والذى يهدف لزيادة تدفقات مياه الشرب بمناطق خور عواضه والخطارية والأمبركاب للقضاء نهائيًا على مشاكل انقطاع وضعف المياه بمناطق شرق مدينة أسوان في أغسطس القادم بعد الانتهاء من المشروع بالكامل.

وأستمع محافظ أسوان لشرح تفصيلى عن مكونات المشروع والذى يضم محطة الرفع بتصرف 800 م3 ث والخزان الأرضى بسعة 5 ألاف م3 والخطوط الناقلة بطول 5،2 كم وبقطر 560 مللى مع إحلال وتجديد الشبكات بأطوال 35 كم وبأقطار مختلفة داخل هذه المناطق بدلًا من مواسير الأسبوستس بتكلفة أجمالية 92 مليون جنيه.

ووجه اللواء أشرف عطية إلى أهمية توفير الصيانة الدورية والكوادر البشرية القادرة على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة لتشغيل المحطة، بجانب توافر تيار كهربائى ثابت من خلال تركيب محول أحتياطى تبادلى لضمان استمرارية تدفق المياه، مطالبًا بضرورة استغلال المناطق المرتفعة لإنشاء خزانات أرضية مماثلة ضمن المرحلة الثانية لإحلال وتجديد شبكات ومحطات مياه الشرب بمدينة أسوان.

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