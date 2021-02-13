السكرتير العام بمحافظة أسوان يتفقد المشروعات الجارية بقرية المنشية

تفقد اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة الأعمال الجارية بقرية المنشية الجديدة التابعة لمركز كوم أمبو والتى تأتى ضمن المرحلة الثانية للمبادرة، بجانب قرية الرئيسية بإدفو بإجمالى 53 مشروع وبإعتمادات 198 مليون جنيه.وجاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان للمتابعة الميدانية للمشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "وتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى داخل 11 قرية بمختلف مدن ومراكز المحافظة بإجمالي 30 مشروع.حيث إستهدفت تحسين معيشة 38 ألف و626 أسرة بإستثمارات 82.7 مليون جنيه، بالإضافة إلى رفع كفاءة وإعادة تأهيل 593 منزل وسقف، فضلًا عن تنفيذ مبادرة " التصالح حياه " من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل الفئات الأكثر إحتياجًا من خلال تكفل مبادرة حياة كريمة.