كيف دعم «صندوق تحيا مصر» مرضى الكلى؟

◄ مبادرة كلنا جنبك



◄ مبادرة الاعتلال الكلوي



◄ ما هي أمراض الكلى وما خطورتها؟



◄ علاج أطفال الفشل الكلوي



تخفيف آلام مرضى الكلى هدف سعى صندوق "تحيا مصر" إلى تحقيقه من خلال عدة مبادرات دعمها، ولم يكتف الصندوق بتوفير أجهزة للغسيل الكلوي فقط، بل وضع خطة لمحاربة انتشار أمراض الكلى في مصر، فقام بتوفير 1000 وحدة غسيل كلوي لمواجهة ارتفاع نسب الإصابة بأمراض الكلى على ثلاث مراحل على مستوى الجمهورية.كما عمل على متابعة مرضى الكلى من خلال ثلاثة مراحل، فوفر 1000 جهاز غسيل كلوي للبالغين والأطفال ليتم توزيعها على جميع محافظات الجمهورية، كما سعى لرفع الوعي بالمرض وتطوير برامج لتوعية المواطنين بمخاطر أمراض الكلى وطرق تجنبها، وساهم في الكشف المبكر عن المرض من خلال تطوير برنامج قومي للتحليل السريع لوظائف الكلى."الدستور" في السطور التالية تستعرض دور "صندوق تحيا مصر" في دعم المصابين بأمراض الكلى.في نوفمبر من العام الماضي، دشّن صندوق تحيا مصر مبادرة كلنا جنبك، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتخفيف معاناة مرضى الفشل الكلوي.وسعى الصندوق من خلال المبادرة إلى توريد 1500 ماكينة و1000 كرسي مريض، في محافظات الجمهورية، والتي استمرت حتى الآن في عملية التوزيع على المناطق الأكثر احتياجًا.ويتعرض 25% من مرضى الفشل الكلوي في مصر للموت سنويًا في حين لا تتجاوز النسبة العالمية للوفاة بهذا المرض10%، بحسب الجمعية المصرية للكلى.في سبتمبر من العام الماضي، أطلق الرئيس مبادرة علاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، ضمن تفعيل المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، تستهدف تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، وتوفير خدمة فرص اكتشاف الأمراض المزمنة مبكرا، ما يسهل العلاج والشفاء، والتي دعمها صندوق تحيا مصر.وحتى نوفمبر من نفس العام تم فحص 21 مليونا و500 ألف مواطن.وتساهم الدولة في علاج 60 ألف مريض يقوم بالغسيل الكلوى على نفقتها بالإضافة إلى علاج 45 ألف مريض بهيئة التأمين الصحى، وتبلغ تكلفة الجلسة المباشرة 450 جنيها مباشرة والتكلفة الغير مباشرة 500 جنيه، تتحمل الدولة 325 جنيها للجلسة.تصل نسبة المصابين بأمراض الكلى فى مصر لدى الأشخاص دون سن الخمسين سنة 90% فيما تنحصر الإصابة في الدول الأوروبية بين سن 70 و80 عامًا.ومرض الكلى يمر بمرحلتين وهي الاعتلال الكلوي والفشل الكلوي، والاعتلال هو المرض المزمن الأكثر عرضة للإهمال، حسب وصف الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية، وهناك عدد من الأمراض السارية وغير السارية، التي تؤدي إلى إصابة الكلى بمضاعفات، وقد يتطور مرض الاعتلال الكلوي إلى فشل كلوي، والمسمى أيضًا بالمرحلة النهائية من المرض الكلوي، أما الفشل الكلوي هي حالة مهدِّدة للحياة، وفي هذه الحالة، فإن خيارات العلاج لديكَ هي الغسيل الكلوي أو زراعة كلية.حرص صندوق تحيا مصر منذ تدشينه على تقديم الدعم الصحي لكل فئات المجتمع ومنهم الأطفال، ففي يناير 2019، أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى مبادرة 1000 وحدة غسيل كلوي لرعاية الأطفال الذين يعانون من الفشل الكلوى، بدعم صندوق تحيا مصر، الذي تولي نفقات علاج الأطفال المصابون بالفشل الكلوي.وحسب الجمعية المصرية لأمراض وزراعة الكُلى يبلغ عدد مرضى "الغسيل الكلوي" في مصر نحو 60 ألف مريض يحتاج كل واحد منهم إلى 13 جلسة شهريًا على أقل التقديرات بواقع 3 جلسات أسبوعية وغالبية المرضى دون سن الخمسين، وتقدر معدلات الإصابة بالمرض بـ 74 شخصا لكل مليون نسمة، والعدد الكلى للمرضى الذين يخضعون للغسيل الكلوي بمصر هو 264 شخصا لكل مليون نسمة، حسب إحصاءات صادرة عن منظمة الصحة العالمية.