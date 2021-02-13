وزيرة البيئة: الوزارة دعمت محافظة الغربية بعدد كبير من المعدات

قالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة إن هناك تنسيق بين وزارة البيئة ومحافظة الغربية، على رفع مخلفات الصلبة، وتم رصد عدد من المصانع التي تقوم بصرف مخلفاتها على الترع والمصارف بدون معالجة، والبدء في توفيق أوضاعها، بالإضافة لرفع المخلفات الصلبة والتنسيق مع وزارة الري للحفاظ على نظافة الترع وتطهير المصارف.يأتي ذلك في إطار تنسيق وتضافر الجهود بين المبادرات الوطنية، وتنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وكذلك تنفيذا لمبادرة "أصلك الطيب"، والتي تهدف لمشاركة المصريين بالخارج في تطوير قراهم، ويأتي تطوير قرية صفط تراب بمشاركة جمعية النادي النسائي المصري الدولي بنيويورك، التابع لمجموعة «نيو إيجيبت»، ونشر مفهوم الاستدامة البيئية بها.وأشارات وزيرة البيئة، إلى دعم الوزارة لمحافظة الغربية بعدد كبير من المعدات لاستخدامها فى رفع المخلفات الصلبة والقمامة.من جانبها أعربت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة عن سعادتها بزيارتها الرابعة للمحافظة، والتي تفاجأ بعد كل زيارة بالجديد على أرض المحافظة، مضيفة أن المحافظة باجهزتها التنفيذية تعمل جاهدة لتحويل المحافظة لمحافظة جاذبة.وأضافت أن محافظة الغربية كانت متربعة على مقدمة المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية والآن بعد أن شاهدنا هذا النموذج الرائع لشباب قرية صفط تراب أعلنها صريحة أن المحافظة حاضنة لشبابها المحب لبلده، موضحة أن المحافظة بها عدد من القري المنتجة النموذجية وهناك دعم لهذه القرى