محافظ أسوان يجري جولة ميدانية بحي الصداقة الجديد

أجري اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بجولة ميدانية بحى الصداقة الجديد شملت الشوارع الرئيسية والمول التجارى حيث أعطى توجيهاته بعمل حصر شامل ومراجعة التعاقدات لجميع المحلات التجارية داخل المولات 1،2 لطرحها للاستثمار وإعادة إستغلال المغلق والغير مستغل منها مع سحبها في حالة عدم إلتزام المتعاقدين بدفع الرسوم المقررة عليهم.وشدد محافظ أسوان على مراجهة الوحدة المحلية لموقف حالات البناء العشوائى في امتداد حى الصداقة والتنسيق مع الجهات المسئولة عن أدخال المرافق للحد من ظاهرة الزحف العشوائى والمخالفة.وكلف المحافظ بدراسة إنشاء حديقة طفل لإتاحة الفرصة لمزاولة الأنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية المختلفة، وحرص أشرف عطية على التقاط الصور التذكارية لمجموعة من النشء الذين قاموا بأعمال التجميل والرسومات بالشارع الرئيسى للحى برعاية مؤسسة أمجاد لتنمية المجتمع.