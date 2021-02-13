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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بحضور 19 ألف زائر.. «السياحة» تشارك في معرض بأوكرانيا مارس المقبل

السبت 13/فبراير/2021 - 02:28 م
خالد العناني
خالد العناني
رامى حسين
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أعلنت وزارة السياحه والآثار، ممثلة في هيئة تنشيط السياحة عن مشاركتها في معرض "uitt" بمدينة كييف بدولة أوكرانيا، خلال الفتره من 24 مارس إلى 26 مارس المقبل بجناح تصل مساحته إلى 72 متر.

ودعت الهيئة الشركات للإعلان عن مشاركتها بالمعرض وخاصة أن معرض أوكرانيا يعد واحد من من أكبر وأهم المعارض السياحية التي تقام على مستوى العالم، حيث يشارك فيه أكثر من 361 عرضا من 23 دولة حول العالم، كما يزور المعرض خلال فترة انعقاده أكثر من 19000 زائر، ما بين منظمى الرحلات بأكورانيا وبيلاروسيا بالإضافة إلى المواطنيين بالدولتين.

يشار إلى أن وزارة السياحة والآثار نظمت زيارة تعريفية لعدد من المقاصد المصرية لمجموعة من المدونيين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي الماضي بأوكرانيا خلال الفترة من 17-24 يناير الماضي للترويج للسياحة المصرية عبر مناصتهم.


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