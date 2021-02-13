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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

أشرف صبحي: رياضات الشارع تستوعب مواهب الشباب (صور)

السبت 13/فبراير/2021 - 02:28 م
رياضات الشارع تستوعب
رياضات الشارع تستوعب مواهب الشباب
شيماء حمودة
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قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن هدفنا الأساسي نشر الثقافة الرياضية لاستيعاب مواهب الشباب، وذلك بإنشاء كيانات فرعية واتحادات نوعية لخدمة هذه الرؤية بالتعاون مع مديريات وزارة الشباب والرياضة بالمحافظات.

جاء ذلك خلال افتتاح النسخة الأولى من اولمبياد الشارع واللياقة البدنية التى ينظمها الاتحاد المصرى لرياضات الشارع بالتعاون مع كلية التربية الرياضية بنين جامعة الإسكندرية كأول بطولات المحافظات المؤهلة لأولمبياد الشارع واللياقة البدنية.

وتابع صبحي: اتمنى أن جميع الناس في الشوارع والرياضات ينتهجوا نهج الرياضات وممارسة هواياتهم، علاوة على نشاط الجامعات المصرية وكليات التربية الرياضية مع اللجنة العليا الوزارية.

وشهدت فعاليات اليوم إطلاق مبادرة"فرحونا يا أبطال" بحضور المتأهلين لأولمبياد طوكيو لدعم الابطال المصريين فى رحلة البحث عن إنجاز رياضى جديد فى الأولمبياد، وذلك بمشاركة عدد كبير من اللاعبين الاولمبيين والبارلمبيين.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تهتم بالرياضات الجماعية والفردية، وتحقيق هذا النهج بالشكل العلمي التطبيقي ببناء شعل على ارض الواقع بعمل حقيقي.

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن تطلعات الشباب ورؤيتهم هي المحرك الرئيسي للخطة المصرية، لتقسم على قطاعات الوزارة لدمجها بشكل حقيقي وفقا للموازنة العامة للدولة ضمن خطة 2030.

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