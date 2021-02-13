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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

اختيار 26 قرية بمركز شربين لرفع كفاءة الوحدات ومراكز طب الأسرة

السبت 13/فبراير/2021 - 02:28 م
سعد مكي
سعد مكي
عمرو الحوتى
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أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى تصريحات له اليوم السبت عن اختيار عدد حوالي 26 قرية بمركز شربين لرفع كفاءة الوحدات ومراكز طب الأسرة بها طبقآ لمعايير التأمين الصحي الشامل ضمن خطة القيادة السياسية في المبادرة الرئاسية (حياة كريمة). 

وأضاف وكيل الوزارة انه يتم تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشكل دقيق خاصة فيما يتعلق بتطوير الخدمات الصحية والعلاجية مع تعظيم الإستفادة من الموارد المختلفة طبقآ لمعايير منظومة التأمين الصحي الشامل بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لأهالى محافظة الدقهلية وتأهيل البنية التحتية المقررة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل لضمان توفير خدمات طبية بمواصفات وجودة عالية تضمن حياة كريمة  للمواطنين.

 وأشار وكيل الوزارة الى ان رؤية وزارة الصحة  تعتمد طبقا لأعداد المواطنين والاحتياجات الصحية للمواطنين في المناطق المستهدفة حيث تخدم هذه الوحدات حوالي نصف مليون نسمه من سكان مدينة شربين.

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