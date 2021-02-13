تفريغ 5868 طن رخام وتداول 28 سفينة إجمالي الحركة الملاحية لموانئ بورسعيد

أعلن المكتب الإعلامي في بيان صادر اليوم أن موانئ بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس سجلت دخول السفينة BLACK SEAS التى يبلغ طولها 105 مترا والغاطس 6 مترا وذلك لتفريغ 5868 طن رخام بالميناء. كما سجلت دخول وخروج 28 سفينة، حيث شهدت ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج عدد 5 سفينة ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر وصول 4 سفن.وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 6 سفن، ومن المنتظر استقبال سفينة،كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامه وخروج سفينة.وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.