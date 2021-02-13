الرئيس الفلسطينى يهنئ رئيس الوزراء الإيطالي بمناسبة توليه مهامه

هنأ الرئيس الفلسطينى محمود عباس، اليوم السبت، رئيس وزراء إيطاليا ماريو دراجي، بمناسبة توليه مهامه.وقال الرئيس خلال برقية: "يسرنا أن نرفع لدولتكم باسم دولة فلسطين وشعبها، وبالأصالة عن نفسي، أسمى عبارات التهاني القلبية لمناسبة توليكم مهامكم السامية رئيسا لوزراء جمهورية إيطاليا".وأكد الرئيس عباس الاهتمام بالعمل مع رئيس الوزراء الإيطالي، لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع الشعبين والبلدين، وفتح آفاق جديدة أمامها، لما فيه من مصلحة البلدين الصديقين، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.