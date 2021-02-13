الغرف التجارية: تراجع التضخم خطوة إيجابية للاقتصاد المصري

أكد هيثم طلحة، عضو شعبة المستوردين، بالغرف التجارية، أن تراجع التضخم يعد خطوة إيجابية على الاقتصاد العام لمصر.وأضاف طلحة، في تصريحات لـ"الدستور"، أن كل الدول المتطورة تسعى لتقليل التضخم للعمل على تخفيض الأسعار وضبط حركة الأسواق.وانخفض معدل التضخم السنوي على أساس سنوي ليسجل (4.8% ) في يناير 2021، مشيرًا إلى تراجع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية إلى (110.2) نقطة خلال يناير 2021 مقابل (110.6) نقطة في ديسمبر 2020.ويرجع انخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية لشهر يناير 2021 إلى الانخفاض في أسعار عدد من السلع والخدمات؛ حيث انخفضت أسعار الخضراوات بنسبة 20.4%، والملابس الجاهزة بنسبة 0.1%، كما انخفضت الأسعار بنسبة 0.6% لكل من خدمات النقل، وخدمات الفنادق. في مقابل ارتفاع أسعار سلع وخدمات أخرى كاللحوم والدواجن بنسبة 5.2%، والفاكهة بنسبة 5.4%، والإيجار المحتسب للمسكن بنسبة 0.3%.