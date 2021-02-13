الإمارات تعلن إطلاق القمر الصناعي المصغر «ظبي سات» 20 فبراير

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا في دولة الإمارات اليوم السبت، جاهزية القمر الصناعي المصغر، "ظبي سات"، للانطلاق إلى الفضاء في 20 فبراير الجاري من مركز "والوبس فلايت" بولاية فيرجينيا الأمريكية على متن صاروخ أنتاريس التابع لشركة نورثروب جرومان العالمية.وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام ) اليوم أن "ظبي سات"تم تصميمه وتطويره على أيدي طلبة الجامعة وبدعم من شركتي الياه سات للاتصالات الفضائية "الياه سات" وشركة نورثروب غرومان.وتكمن المهمة الرئيسة للقمر الصناعي في توفير الفرصة للطلبة لتصميم نماذج البرمجيات المتعلقة بأنظمة التحكم وتحديد الاتجاهات وتوظيفها واختبارها حيث تم العمل على هذا المشروع في مختبر الياه سات للفضاء في مركز جامعة خليفة لتكنولوجيا الفضاء والابتكار.وبحسب ما أوردته الوكالة، يسعى "ظبي سات" إلى تقييم استراتيجيات تحديد الاتجاهات وأنظمة التحكم واختبارها من خلال التقاط الصور باستخدام كاميرا رقمية يتم توجيهها في مسارات محددة.وتساهم خورازميات تحديد الاتجاهات وأنظمة التحكم في تعزيز مستوى دقة تحديد اتجاهات القمر الصناعي وزمن استجابته للتغيرات التي تطرأ على الاتجاهات مقارنة مع الخوارزميات التقليدية الأخرى.وأشارت الوكالة إلى أن "ظبي سات" يحتاج لمقدار طاقة أقل بكثير من نظرائه لتحقيق الاتجاهات المستهدفة وفي حال نجح بذلك ستشكل تلك الخوارزميات مرجعًا معتمدًا يمكن الاستعانة به في مجال مهمات الأقمار الصناعية مستقبلًا.