لجنة الإعاقة بـ«القومي للمرأة» تناقش خطة عملها للفترة المقبلة

عقدت لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومي للمرأة، اجتماعها الدورى برئاسة الدكتورة هبة هجرس، عضوة المجلس ومقررة اللجنة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.وتناول الاجتماع متابعة مخرجات أنشطة اللجنة خلال احتفالية "16 يوم مناهضة العنف ضد المرأة"، حيث اتفقت اللجنة على تنفيذ توجيهات الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس، خلال نشاط "حمايتك في قانونك"، بترجمة البوسترات إلى اللغة الانجليزية وتوزيعه على الجهات الدولية، وكذلك رفعه على الموقع الإلكتروني للمجلس، كما يتم عمل تدريب توعوي مع محامي مكتب شكاوى المرأة على مستوى محافظات الجمهورية بكيفية التعامل مع شكاوى السيدات ذوات الإعاقة، وفقًا لما جاء في قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، كما وضعت اللجنة الخطة المبدئية لتداول مدونة سلوكيات التعامل مع المرأة ذات الإعاقة وهي أحد أنشطة اللجنة خلال "حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة"، وراجعت اللجنة أعمالها خلال الفترة القادمة لوضع خطة التنفيذ.