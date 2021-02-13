«عربية النواب» تثمن تأكيد السيسي ثبات موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أهمية القضايا التي تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اتصاله الهاتفي بالرئيس الفلسطينى محمود عباس، خاصة تناول التشاور وتبادل وجهات النظر بشأن آخر التطورات على الساحة الفلسطينية في إطار التنسيق المستمر في هذا الصدد بين البلدين الشقيقين.وثمن أباظة، في بيان، تأكيد الرئيس السيسي لنظيره الفلسطينى ثبات الموقف المصرى تجاه القضية الفلسطينية والاستمرار فى الجهود الدؤوبة بالتنسيق الوثيق مع الأشقاء الفلسطينيين والشركاء الدوليين لبلورة رؤية واضحة خلال الفترة المقبلة سعيًا لدفع جهود عملية السلام من اجل حل القضية الفلسطينية وفق القرارات والمرجعيات الدولية.وقال النائب، إن موقف مصر التاريخى بشأن القضية الفلسطينية كان وما يزال وسيظل واضحًا وحاسمًا أمام العالم كله، فمصر حريصة كل الحرص على ضرورة حصول الشعب الفلسطينى على جميع حقوقه المشروعة وفى مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مشيدًا بتقدير الرئيس الفلسطيني محمود عباس لجهود مصر الحثيثة ومساعيها المقدرة في دعم القضية الفلسطينية، إضافة إلى إشادته بدور مصر التاريخي وما يتسم به من ثبات واستمرارية بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، ومشيرًا إلى ما يعكسه ذلك من عمق وخصوصية العلاقات المصرية الفلسطينية في ظل ما يجمع بين الشعبين من روابط ممتدة.