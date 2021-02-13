لليوم الرابع.. «حياة كريمة» تواصل دعم أهالي شلاتين بقوافل «حماية»

أعلنت مؤسسة "حياة كريمة"، مواصلة أعمال قوافل مبادرة "حماية" لليوم الرابع على التوالي، في أبعد مدن الجمهورية حلايب وشلاتين، وتخدم مناطق أبورماد وصرارة 1 و2 وعلبة وادلقيت.وأكدت المؤسسة، في بيان لها اليوم، أن القافلة تشمل تخصصات العيون والقلب والجلدية والأنيميا والسكري للأطفال والكبار، بجانب توزيع الأدوية بالمجان، بالإضافة إلى توزيع مواد غذائية وحقائب وقائية وأنشطة توعوية لأهالي المنطقة.يذكر أن مبادرة "حماية" تأتي بتعاون مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة صناع الخير للتنمية وعدد من المؤسسات الأخرى.