شندي وحسين خالد يقودون هجوم الفيوم أمام بترول أسيوط

استقر أحمد بكري، المدير الفني للفيوم، على اختيار 11 لاعبًا للبدء بهم في مباراة بترول أسيوط بعد قليل، في المباراة التي ستقام على ملعب الأسيوطي سبورت، في إطار الجولة الثالثة عشر بدوري القسم الثاني بالمجموعة الأولى.وأعلن بكري عن اللاعبين المشاركين في المباراة من البداية وهم: "إسلام عماد ومحمود شمايكل وأيمن مزيكا، وأحمد جمال وكريم الشافعي، وأدهم حسن، حمادة الحنبلي، وأنس محمد شندي وحسين خالد وأحمد بليدي ومحمد عادل جمعة".يذكر أن الفيوم يدخل المباراة برصيد 16 نقطة في الترتيب التاسع، بمجموعة الصعيد بدوري القسم الثاني.