«علاقة الحب بالفلانتين».. أحدث حلقات «الصورة أوضح».. (فيديو)

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "الصورة أوضح".وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" عن "الفلانتين".وطرحت الحلقة سؤالًا واستمعت للإجابة التي أجابها شباب الكنيسة القبطية الكاثوليكية عن "علاقة الحب بالفلانتين".