زيارة رعوية مرتقبة من بطريرك الكاثوليك لكنيسة الأقصر

قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، المنوط بها رعاية الكاثوليك الأقباط بالأقصر وأسوان، برئاسة الأنبا عمانوئيل عياد، تستعد لزيارة رعوية من قبل الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكنيسة القبطية الكاثوليكية.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن ذلك يوم الخميس المُقبل الموافق 18 من فبراير الجاري، حيث يرأس القداس الإلهي بكنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بمنطقة نجع الصياغ بالأقصر.