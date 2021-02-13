الأنبا باخوم يهنئ الأنبا انطونيوس عزيز بذكرى سيامته

هنأ الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، صاحب النيافة الأنبا أنطونيوس عزيز، المطران الشرفي لإيبارشية الجيزة، والفيوم وبنى سويف، للأقباط الكاثوليك بذكرى سيامته.وقال الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تحتفل اليوم الكنيسة الكاثوليكية بمصر، بعيد السيامة الأسقفية لصاحب النيافة الأنبا أنطونيوس عزيز، المطران الشرفي لإيبارشية الجيزة والفيوم وبنى سويف للأقباط الكاثوليك".وأضاف: "وبهذه المناسبة يقدم المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر، التهنئة لنيافته متمنيًا له دوام الصحة ووافر النعم الإلهية من الروح القدس، لإتمام رسالته المقدسة".