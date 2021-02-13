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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزير الرياضة يشهد مباراة مصر والإمارات للرجبى بالأكاديمية العربية

السبت 13/فبراير/2021 - 02:22 م
الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
هبه عويضه
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يشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مباراة نصف النهائي البطولة العربية السادسة للرجال والأولى للسيدات لسباعيات الرجبي والتي تستضيفها الإسكندرية خلال الفترة من 12 الي 13 فبراير 2021، بحضور حسام صاحب رئيس الاتحاد المصري للرجبي والمهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأوليمبية المصرية وقيس الظالعي رئيس الاتحادين العربي والآسيوي للرجبي، والدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة، مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية.

تأهل المنتخب المصري للرجال بعد حصوله على المركز الأول في المجموعة الأولى ليلاقي منتخب الإمارات في الدور النصف النهائي، كما تأهل المنتخب المصري للسيدات لنصف النهائي وسيلاقي منتخب لبنان.

ويشارك في البطولة العربية 8 منتخبات عربية للرجال، هي: مصر والإمارات ولبنان وسوريا والعراق والسودان وفلسطين وليبيا، و4 منتخبات للسيدات هي: مصر، والاإمارات وسوريا ولبنان، وتقام البطولة على ملعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

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