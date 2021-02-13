وزير الرياضة يشهد مباراة مصر والإمارات للرجبى بالأكاديمية العربية
السبت 13/فبراير/2021 - 02:22 م
هبه عويضهطباعة
يشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مباراة نصف النهائي البطولة العربية السادسة للرجال والأولى للسيدات لسباعيات الرجبي والتي تستضيفها الإسكندرية خلال الفترة من 12 الي 13 فبراير 2021، بحضور حسام صاحب رئيس الاتحاد المصري للرجبي والمهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأوليمبية المصرية وقيس الظالعي رئيس الاتحادين العربي والآسيوي للرجبي، والدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة، مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية.
تأهل المنتخب المصري للرجال بعد حصوله على المركز الأول في المجموعة الأولى ليلاقي منتخب الإمارات في الدور النصف النهائي، كما تأهل المنتخب المصري للسيدات لنصف النهائي وسيلاقي منتخب لبنان.
ويشارك في البطولة العربية 8 منتخبات عربية للرجال، هي: مصر والإمارات ولبنان وسوريا والعراق والسودان وفلسطين وليبيا، و4 منتخبات للسيدات هي: مصر، والاإمارات وسوريا ولبنان، وتقام البطولة على ملعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.
تأهل المنتخب المصري للرجال بعد حصوله على المركز الأول في المجموعة الأولى ليلاقي منتخب الإمارات في الدور النصف النهائي، كما تأهل المنتخب المصري للسيدات لنصف النهائي وسيلاقي منتخب لبنان.
ويشارك في البطولة العربية 8 منتخبات عربية للرجال، هي: مصر والإمارات ولبنان وسوريا والعراق والسودان وفلسطين وليبيا، و4 منتخبات للسيدات هي: مصر، والاإمارات وسوريا ولبنان، وتقام البطولة على ملعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.