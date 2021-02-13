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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جبل «سينابونج» فى إندونيسيا يطلق سحبًا ساخنة وحممًا بركانية

السبت 13/فبراير/2021 - 02:14 م
جريدة الدستور
وكالات
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ثار جبل "سينابونج" بمنطقة "كارو" بمقاطعة "سومطرة الشمالية" مرة أخرى، مطلقا سحبًا ساخنة وحممًا بركانية متوهجة، وصلت إلى مسافة كيلومترين، طبقا لما ذكرته وكالة "أنتارا نيوز" الإندونيسية للأنباء اليوم السبت.

وقال أرمين بوترا، رئيس مركز مراقبة جبل "سينابونج"، اليوم، إن الثوران حدث الليلة الماضية وانزلقت الحمم البركانية لشرق وجنوب شرق الجبل.

وأطلق البركان سحبًا ساخنة وصلت إلى ارتفاع حوالي كيلومتر باتجاه شرق وجنوب شرق وجنوب الجبل. وتردد أن سمك السحب الساخنة للثوران البركاني وصل إلى 120 ملليمتر.

وتم الإعلان عن حالة الطوارئ في الجبل الذي يبلغ ارتفاعه 2460 مترا عند المستوى الثالث، وهو ما يمثل إنذارا.

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