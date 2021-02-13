فض فرح ورفع الإشغالات من الشوارع فى حملات مكبرة بالشرقية

شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة موسعة بالاشتراك مع شرطة المرافق وحي أول وثان الزقازيق لرفع كافة الإشغالات بنطاق رئاسة المركز والأحياء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.وأسفرت الحملة عن رفع كافة الإشغالات بمناطق وشوارع (المحطة -البوسطة - الجلاء- كوبري أبوعميرة - الزراعة - دوران الشوبك - شارع عمر شاهين - موقف المنصورة) فضلا عن فض فرح بقرية بنايوس لمنع تجمعات المواطنين لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.وتستمر الأجهزة التنفيذية والأمنية في شن حملاتها المفاجئة لرفع الإشغالات والمرور على الأنشطة التجارية المختلفة للوقوف على مدى التزام أصحابها بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بنطاق المحافظة.