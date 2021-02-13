رئيس «نظافة القاهرة» يتفقد المعدات الجديدة ويتابع صيانة السيارات الثقيلة

تفقد اللواء ايهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهره المخازن الرئيسية للهيئة بالزواية الحمراء.وتابع رئيس هيئة نظافة القاهرة خلال زيارته التوريدات الجديدة من معدات الإصلاح والعدد الجديده لمجمعات الورش ومكن حش النجيل وإطارات الكاوتش الجديدة للسيارات والمعدات الثقيلة وكذلك عمرات السيارات.وكلف الشرشابي بسرعه توزيع العدد الجديده علي ورش الإصلاح مع مراعاة ضرورة الحفاظ علي تلك المعداتكما تفقد اللواء ايهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة ورش الزاوية الحمراء وشاهد جميع أعمال الصيانة للسيارات من أقسام الورش المختلفه واستمع الي مدير عام الورش وطلب منها سرعه تسليم سيارة المياه الموجوده للمنطقة الشمالية.كما تفقد رئيس هيئة النظافة خلال الزياره المكاتب الإدارية بالورش.ووجه اللواء ايهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وانارة القاهرة المهندسة نهلة عبد العزيز مدير عام الادارة العامة للمشروعات بسرعة العمل لتحسين المداخل الرئيسية بالهيئه وساحات الانتظار والواجهات والشكل الخارجي لمبني الهيئه لاظهارها بالمظهر اللائق التي تستحقه.