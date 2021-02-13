اليوم.. تنظيم الليلة الرقمية 40 للطريقة القادرية البودشيشية

أعلنت مؤسسة الملتقى التي يرأسها الدكتور منير القادري بودشيش، ومشيخة الطريقة القادرية البودشيشية، تنظيم الليلة الرقمية الـ40، مساء اليوم السبت، ضمن فعاليات ليالي الوصال "ذكر وفكر في زمن كورونا".وأوضحت المؤسسة أنه على غرار الليالي السابقة واعتبارا للإجراءات الاحترازية المتخذة في ظل استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد سيتم بث أطوارها عبر المنصات الرقمية لمؤسسة الملتقى.وتابعت في بيانها: حسب الجهة المشرفة على تنظيم هذا السمر الروحي، من المرتقب أن يعرف مشاركة مجموعة من العلماء والمثقفين، بمداخلات علمية متنوعة، وعرض شهادات حية لمريدي الطريقة من جنسيات مختلفة، كما ينتظر مشاركة مجموعة من المنشدين والمادحين المتألقين من داخل المغرب وخارجه، إلى جانب فقرات أخرى متنوعة.وتجدر الإشارة إلى أن البث الحي سينطلق ابتداء من الساعة 21.00 (20.00 بتوقيت غرينتش).