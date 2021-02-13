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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

بعد تصدرها التريند.. 7 معلومات عن دينا داش

السبت 13/فبراير/2021 - 01:56 م
دينا داش
دينا داش
نوران إمام
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على مدار الساعات الماضية تصدر اسم صانعة المحتوى "دينا داش" مؤشرات وقوائم قائمة الأكثر بحثًا عبر محرك البحث الشهير "جوجل"، كما تصدرت موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، ويأتي هذا التصدر على خلفية عقد قرانها مساء أمس الجمعة، برفقة أهل وأصدقاء العروسين، وترصد"الدستور" في السطور التالية 7 معلومات عن دينا داش.

1- دينا داش هي الشقيقة الكبرى للفنان الشاب أحمد داش، ويبلغ فرق العُمر بينهما 4 سنوات فقط.
2- دينا داش من مواليد عام 1996 وتبلغ 26 عامًا.
3- وهى تكبر شقيقها الفنان أحمد داش بـ 4 أعوام، حيث إنه من مواليد عام 2002.
4- يتخطى عدد متابعيها الـ600 ألف شخص، عبر حسابها الحقيقي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».
5- تُعرف دينا داش بتقديمها لمتابعيها ومشتركي قناتها عبر منصات التواصل الاجتماعي من "فيس بوك وانستجرام" وعلى موقع الفيديوهات "يوتيوب" بعض النصائح التجميلية بطرق مبسطة.
6- كما تستخدم حسابتها على السوشيال ميديا في الترويج والإعلانات عن بعض مستحضرات العناية بالبشرة والشعر، ومعرفة الفتيات بالحيل التجميلية، وكيفية استخدام المكياج وأحدث صيحات الموضة، ويتخطى عدد متابعيها 600 ألف شخص.
7- ولـ دينا داش شركة تجميل خاص وهي الرئيس التنفيذي لها وتحمل الشركة اسم Dash Management.

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