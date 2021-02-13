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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا ابراهيم اسحق ينعي وفاة الأخت الراهبة فلور كاسترو روميرو

السبت 13/فبراير/2021 - 01:55 م
الراهبة فلور كاسترو
الراهبة فلور كاسترو
جرجس صفوت
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قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه نعى صاحب الغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وفاة الأخت الراهبة فلور كاسترو روميرو.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه جاء نص البيان كالاتي:

"باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، بالأصالة عن نفسي ننعي وفاة الأخت الراهبة فلور كاسترو روميرو، والتي أنتقلت إلى السماء على رجاء القيامة بعد مسيرة حافلة بالمحبة والعطاء، ونطلب من الرب القدير أن يقبل روحها الطاهرة في الفردوس السماوي.

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