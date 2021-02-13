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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التضامن» تغلق باب التقدم لمسابقة «الأم المثالية» غدًا

السبت 13/فبراير/2021 - 02:16 م
التضامن الاجتماعى،
التضامن الاجتماعى،
ولاء جمال
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تغلق وزارة التضامن الاجتماعى، غدًا الأحد 14 فبراير، باب التقدم للاشتراك بمسابقة الأم المثالية لعام 2021م، والتى تم فتح باب التقدم لها ٢٧ يناير الماضي، في مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى كل محافظات الجمهورية.

وستقوم مديريات التضامن الاجتماعى عقب غلق باب التقدم بحصر أعداد الأمهات اللاتي تقدمن للاشتراك فى المسابقة، وبحثها جميعًا تمهيدا لاختيار الأم المثالية عن كل محافظة، بالإضافة إلى الأم المثالية على مستوى الجمهورية.

وحددت وزارة التضامن الاجتماعى عددًا من الشروط الأساسية لاختيار الأم المثالية لهذا العام، حيث يجب ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا مع الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل، ولا يزيد عدد الأبناء على 3 أبناء ويستثنى من هذا الشرط المحافظات الحدودية "شمال سيناء وجنوب سيناء- الوادي الجديد- مرسى مطروح- البحر الأحمر- أسوان" بحد أقصى 5 أبناء، وأن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عال أو في الفرق النهائية بالكليات أو ابن حاصل على مؤهل فنى متوسط ومتميز فى إحدى المهن ويستثنى الابن المعاق ذهنيا غير القابل للتعلم.

كما من بين الشروط الخاصة باختيار الأمهات المثاليات لعام 2021 التأكيد على معيار عطاء الأم وإعلاء القيم الإنسانية وترسيخ معنى الأسرة وقدرتها على الحفاظ على تماسكها وترابطها وإيجاد التوازن بين المسئوليات المتعددة للأم، واحتضان ورعاية الأبناء واحتوائهم بالعطف والحنان، وتعزيز القيم الإيجابية وكفاح الأم والقدرة على مواجهة التحديات والحفاظ على كيان الأسرة.

وتتضمن الشروط أيضًا إعلاء قيمة الأسرة البديلة وتفعيل دورها باعتبارها خط الدفاع الأول لمواجهة ظاهرة أطفال بلا مأوى وتعظيم دور هذه الأسر، خاصة الأسر التي لديها أطفال طبيعيون وتشجيعها على كفالة الأيتام والأطفال بلا مأوى، بهدف توفير المناخ الأسري الجيد وحمايتهم من المشكلات التي قد يتعرضون لها في مؤسسات الرعاية.

ويشهد هذا العام للمرة الأولى استحداث فئة الأم التي لديها أحد المشروعات الصغيرة، وذلك للتأكيد على أهمية التمكين الاقتصادي، ويقصد بها الأم التي قامت بتربية أبنائها إلى جانب حصولها على أحد المشروعات الإنتاجية والتي ساهمت في رفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي للأسرة.

ومن المقرر أن تتضمن الفئات المكرمة لهذا العام تكريم الأم المثالية على مستوى المحافظات والأم البديلة وأم من ذوي الاحتياجات الخاصة "سمعية وبصرية وحركية" وأم لابن من ذوى الاحتياجات الخاصة تميز في إحدى المجالات الرياضية أو الفنية أو العلمية وأم من مؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية.

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